Nach 20 Jahren: Granitbahn Passau fährt wieder

Die Granitbahn, eine alte Bahnstrecke zwischen Passau und Hauzenberg, steht seit 2002 still. Ein Förderverein kämpft für die Reaktivierung: Nun wird am Freitagnachmittag der erste Abschnitt in Betrieb genommen.

Granitbahn-Fahrt bald bis Hauzenberg?

In ein paar Jahren könnte der Zug die 25 Kilometer lange Strecke bis Hauzenberg fahren, so die Hoffnung der ehrenamtlichen Helfer. Die Strecke würde dann am Staffelbach und an der Erlau entlang führen, über die denkmalgeschützten Steinbrücken. Deswegen sieht der Förderverein in der Strecke auch touristisches Potenzial.

Mit einem historischen Triebwagen der Passauer Eisenbahnfreunde wird der erste restaurierte Abschnitt im Stadtteil Innstadt befahren: Die Eröffnungsfahrt geht von Passau–Hauptbahnhof bis Passau–Rosenau.

Keine finanziellen Zuschüsse

Der Förderverein hat sich mit viel bürgerlichem Engagement darum gekümmert, die Teilstrecke wieder in einen betriebsfähigen Zustand zu bringen. Die Mitglieder haben Müll, Unkraut und Bäume von den Gleisen entfernt, die teilweise gar nicht mehr sichtbar waren. Finanzielle Zuschüsse hatte der Verein keine erhalten, so ein Sprecher.

Erste Fahrten am Feiertag

Am Feiertag, am Samstag (15.08.), können dann Touristen die Strecke nutzen – nach fast 20 Jahren Pause. Züge fahren um 10, 14 und 17 Uhr vom Passauer Hauptbahnhof bis zur Haltestelle Rosenau.