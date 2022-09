Nach 18.700 Babys: Aus für Geburtshilfe Bobingen

Die Geburtshilfe im Bobinger Krankenhaus war die letzte im südlichen Landkreis Augsburg: Ab diesem Wochenende können Schwangere zur Entbindung auch dort nicht mehr hin: Zwei der drei bisher tätigen Belegärzte hatten erklärt, dass sie ihre Tätigkeit einstellen wollen. Ein 24-Stunden-Bereitschaftsdienst müsse aber "auf mehrere Schultern verteilt werden", so der verbliebene Gynäkologe Octavian Duma. Er beklagt zudem die steigenden Beiträge für die Haftpflichtversicherung, die ein niedergelassener Arzt sich "irgendwann nicht mehr leisten" könne.

Hoffen auf Geburtshaus – und auf ein ganz neues Krankenhaus

Mehr als 18.700 Geburten sind im Bobinger Krankenhaus dokumentiert. Jetzt aber haben Schwangere vom Lechfeld und in den Westlichen Wäldern zunächst nur die Möglichkeit, nach weiter Anfahrt in einer der Augsburger Kliniken zu entbinden.

Auf längere Sicht gibt es zwei Perspektiven: Zum einen ein Geburtshaus in den Räumen der Wertachkliniken in Bobingen oder Schwabmünchen. Dass eine von Hebammen organisierte Geburtshilfe funktionieren kann, will nun ab dem 1. Oktober Dillingen zeigen. Eine Besonderheit dort: Während einem Geburtshaus die ärztliche Betreuung durch einen Gynäkologen fehlt, sieht das Modell in Dillingen vor, dass die Geburten zwar im Regelfall ohne Arzt ablaufen, dieser aber verfügbar ist, sollte er gebraucht werden, etwa weil es zu Komplikationen kommt.

Zum anderen nennen Klinikvorstand Martin Gösele und der Bobinger Bürgermeister Klaus Förster einen Klinik-Neubau im südlichen Landkreis Augsburg als Ziel.

Ärzte fürchten weiteres Klinik-Schrumpfen

Ein neues Krankenhaus würde nicht nur die beiden Klinik-Standorte in Bobingen und Schwabmünchen ersetzen, sondern – so glauben die Verantwortlichen auch die Schließung weiterer Abteilungen verhindern. Im besten Fall hätte ein vollkommen neuer Klinik-Standort dann auch wieder eine Geburtshilfe, für viele Schwangere dann hoffentlich in der Nähe ihres Wohnorts.