Nach 100 Jahren Betrieb: Jugendherberge Hof schließt

Die Auslastung zu gering, und ein Neubau ist an zu hohen Baukosten gescheitert. Deshalb muss in Hof die Jugendherberge schließen. Am Samstag geht nach rund 100 Jahren eine Ära zu Ende. In das Haus mit 87 Betten in einem Wohngebiet am Hofer Stadtrand sind zu wenig Gäste gekommen, erklärt Marion Ühla-Mayer, die Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Hof. Die AWO hatte die Jugendherberge 2019 vom Verein Integra übernommen. Zuvor war für den Betrieb jahrzehntelang das Deutsche Jugendherbergswerk verantwortlich gewesen.

Neubau der Jugendherberge wegen zu hoher Baukosten gescheitert

Ursprünglich wollte die AWO eine neue Herberge an einem zentraleren Standort in Hof bauen. Doch diese Pläne seien aufgrund der enormen Baukosten von mindestens zehn Millionen Euro für den AWO-Kreisverband momentan nicht finanzierbar, so die Vorsitzende. In der Hofer Jugendherberge waren zehn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt, sie bekommen nun größtenteils neue Beschäftigungsmöglichkeiten bei der AWO, beispielsweise im Hauswirtschaftsbereich von Pflegeheimen.

Eine neue Nutzung für das sanierungsbedürftige Haus, in dem in den vergangenen Jahren zeitweise auch Flüchtlinge aus Kriegsgebieten wie Syrien oder der Ukraine untergebracht waren, gibt es noch nicht. "Wir sind für alle Ideen offen", betont Vorsitzende Ühla-Mayer auf BR-Anfrage.

Schülerinnen und Schüler aus Kronach sind die letzten Gäste

Die erste Jugendherberge in Hof entstand 1922. Der Neubau wurde dann 1937 eröffnet, allerdings bereits 1939 mit Beginn des Zweiten Weltkriegs zum Lazarett umfunktioniert. Seit 1952 wurde das Haus wieder als Jugendherberge genutzt und hatte teilweise bis zu 10.000 Gäste im Jahr.

Als letzte Gruppe vor der endgültigen Schließung verbringen bis Freitag noch Schülerinnen und Schüler des Frankenwald-Gymnasiums Kronach einige Tage in der Hofer Jugendherberge.