Nach 10 Tagen Sperrung: Münchner Stammstrecke wieder frei

Seit heute Früh fahren die Münchner S-Bahnen wieder regulär auf der Stammstrecke. Die zehntägige Sperrung zwischen Pasing und Ostbahnhof ist seit Betriebsbeginn um 4.40 Uhr aufgehoben. Normalerweise fahren auf der Stammstrecke mehr als 1.000 Züge pro Tag – so viele wie sonst nirgends in Europa auf zwei Gleisen. Entsprechend viele Fahrgäste wurden zuletzt ausgebremst.

S-Bahnen auf neuem Gleis

Grund für die Einschränkungen waren diverse Instandhaltungsarbeiten und Arbeiten an einem neuen Gleis in Laim, wo künftig einmal die schon vorhandene und die zweite Stammstrecke aufeinandertreffen werden. Der dafür neu gebaute Bahnsteig und das neue Gleis sind heute Früh in Betrieb gegangen. Die S-Bahnen werden ab sofort über dieses Gleis stadtauswärts fahren.

Einschränkungen zwischen Pasing und Starnberg

Unterdessen gibt es aber neue Einschränkungen in Oberbayerns Schienenverkehr: Ab heute betrifft das die S-Bahn-Linie S6 zwischen München und Tutzing sowie die Werdenfelsbahn. Grund sind eine Brückenerneuerung in München und der Bau einer Brücke über die Bundesstraße B2 in Starnberg.

Bahnreisende zwischen München und Garmisch-Partenkirchen müssen sich daher in den kommenden beiden Wochen auf große Einschränkungen einstellen. Ab dem heutigen Montag verkehren für zwei Wochen keine Züge zwischen München-Pasing und Starnberg, der S-Bahn-Verkehr auf der S6 ist ebenfalls eingeschränkt.

Am Donnerstag auch Umleitung von Autoverkehr in Starnberg

Grund für die umfangreichen Sperrungen auf der Bahn ist der Beginn der Bauarbeiten für den Starnberger Tunnel auf der Bundesstraße 2. Im Rahmen der Vorbereitungen der Baustelle in Starnberg muss die Eisenbahnbrücke im Ortsbereich über die B2 verbreitert werden. Das hat zur Folge, dass nicht nur S-Bahnen und Züge in Starnberg nicht mehr fahren können, sondern dass ab nächsten Donnerstag (24. August) auch der Autoverkehr im Ortsbereich Starnberg umgeleitet wird. Dem Ort droht dann ein Verkehrschaos

Verschnaufpause für Pendler zwischen München und Tutzing

Zwischen Tutzing und München-Pasing fährt ein Direktbus für die Dauer der Sperre der Bahnstrecke. Pendler, die die S6 zwischen Pasing und Tutzing benutzen, sollen sich über die Online-Informationen des Münchner Verkehrsverbunds MVV und der Bahn über Einschränkungen informieren.

Eine kurze Verschnaufpause bekommen die Pendler zwischen Tutzing und Garmisch-Partenkirchen. Dort fahren ab Montag (21.8.) die Züge durchgehend, wenigstens für eine Woche. Danach müssen Reisende ab Murnau in Richtung Süden und umgekehrt wieder auf die Ersatzbusse umsteigen. Die Bahn erneuert Schienen und Schwellen südlich von Murnau im Rahmen der umfangreichen Bauarbeiten im Werdenfelsnetz.