N2025-Ticker: Jury entscheidet, wer Kulturhauptstadt wird

27. Oktober 2020: Letzte Fragerunde mit den Juroren

Noch einmal hat sich die Stadt Nürnberg, wie auch alle anderen Bewerberstädte, mit ihren Highlights den Juroren in einer letzten Fragerunde präsentiert. Die zehnköpfige Delegation präsentierte sich dazu im Zollhof – Tech Incubator Nürnberg. Das Gebäude schlage entsprechend dem Motto "Past Forward" eine Brücke von der Vergangenheit in die Zukunft, so die Bewerber-Crew. Im Jahr 1877 schuf der Unternehmer Johannes Zeltner in dem Gebäude die Basis für das allererste deutsche Patent. Heute sei das Gebäude die Heimat für junge Gründer und innovative Ideen. Auch diese finale Präsentation fand digital statt.

Nun bleibt nur noch das Warten auf die Entscheidung, denn die Jury wird sich nun ihre Meinung aus den unterschiedlichen Präsentationen bilden und letztendlich entscheiden.

23. Oktober 2020: Virtueller Stadtrundgang der Juroren

Am Freitag, den 23. Oktober, stellt sich Nürnberg in einem virtuellen Stadtrundgang der Jury. Wegen Corona konnte die Jury nicht persönlich durch die Stadt geführt werden. Der Leiter des Nürnberger Bewerbungsbüros, Hans-Joachim Wagner, sah darin eine Herausforderung, die aber alle Bewerber zu bewerkstelligen hatten. Als Vorteil empfand der Nürnberger Bewerbungs-Chef, dass sich durch die virtuelle Präsentation die gesamte Metropolregion, die die Bewerbung unterstützt, besser in ihrer Vielfalt darstellen konnte.

14. Oktober 2020: BR-Thema "N2025 – anders als gedacht"

Der Bayerische Rundfunk widmet der Nürnberger Bewerbung um die Kulturhauptstadt Europas einen Schwerpunkt im Programm. Am 14. Oktober stand N2025 im Mittelpunkt der Berichterstattung. Schließlich könnte das bedeutsame Kulturprojekt Europas erstmals nach Bayern kommen.

21. September 2020: Zweites Bewerbungsbuch abgegeben

Am 21. September 2020 gibt Nürnberg das zweite Bewerbungsbuch ab, mit dem sich die Stadt als Europäischen Kulturhauptstadt 2025 bewirbt. Für Andreas Kist, Pressesprecher des Bewerbungsbüros, ist dies ein wichtiger Meilenstein im Endspurt. Von dem 100-seitigen, DIN A4-formatigen Buch wurden 20 Exemplare bei der Kulturstiftung der Länder in Berlin eingereicht und an die zwölfköpfige europäische Jury verteilt. Der genaue Inhalt des in englischer Sprache verfassten Bewerbungsbuch ist digital für jeden einsehbar. Es ist eine Mischung aus Strukturanalyse und Machbarkeitsstudie, wie sich die Nürnberger mithilfe von Kunst und Kultur als weltoffene, pulsierende europäische Metropole präsentieren könnten.

31. Juli 2020 Metropolregion als Unterstützer und Teilnehmer

Bis zum 31. Juli konnten sich Städte und Gemeinden der Metropolregion dafür entscheiden, sich an der Bewerbung zu beteiligen. Insgesamt sind 42 Städte und Landkreise aus der Region dabei, die gemeinsame oder auch eigene Aktionen und Ideen in die Bewerbung mit eingebracht haben. Die Einbindung von Partnern aus der Region ist eines der zentralen Merkmale der Nürnberger Bewerbung. Nürnberg sei zwar die größte Stadt der Region, sagt Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU). "Aber wir brauchen unsere Nachbarn. Gemeinsam können wir das Projekt voranbringen und den Kulturraum stärken."

12. Dezember 2019: Nürnberg auf der Shortlist zur Kulturhauptstadt

Am 12. Dezember entscheidet die Wettbewerbsjury, dass Nürnberg im Rennen um die Kulturhauptstadt 2025 eine Runde weiter ist und damit auf die Shortlist der deutschen Bewerberstädte kam. Neben Nürnberg haben es Magdeburg, Chemnitz, Hildesheim und Hannover auf die deutsche Vorauswahl-Liste geschafft. Nicht mehr im Rennen um den begehrten Titel waren Dresden, Gera und Zittau.

30. September 2019: "BID Book 1" – das erste Bewerbungsbuch eingereicht

Ende September 2019 hat Nürnberg das erste Bewerbungsbuch um den Titel Kulturhauptstadt Europas 2025 bei der Kulturstiftung der Länder in Berlin eingereicht. Wie die Stadt mitteilt, entstand das Bewerbungsbuch in einem intensiven Prozess, an dem viele Menschen mitgearbeitet haben: Bürgerinnen und Bürger, Künstler aus Nürnberg und der Europäischen Metropolregion, Vertreter von Initiativen, Vereinen und Organisationen in Nürnberg und der Region sowie Experten aus unterschiedlichsten Themenfeldern. Das Bewerbungsbuch sollte die aktuellen Diskussionen um die Zukunft Nürnbergs widerspiegeln und danach fragen, welche Rolle die Künste und die Kulturen dabei einnehmen.

23. Juli 2019: Bewerbung unter dem Motto "Past Forward"

Für die Bewerbung hat sich die Stadt Nürnberg für das Motto "Past Forward“, die Vergangenheit vor Augen und die Zukunft im Blick, entschieden. "Die Vergangenheit der Stadt nehmen wir als Anlass, die Fragen der Zukunft zu beantworten", sagt der damalige Nürnberger Oberbürgermeister, Ulrich Maly (SPD). Nürnberg veranschauliche in einzigartiger Weise Höhen, aber auch Tiefen der europäischen Geschichte. Das Logo der Kulturhauptstadtbewerbung "ist typographisch, modern gehalten, damit es auch 2025 noch ansprechend ist", so Maly.

31. Januar 2019: Zweiter "Open Call" N2025

Nach der erfolgreichen ersten Ausgabe des Projektwettbewerbs "N2025 Open Call" ruft das Bewerbungsbüro für die Kulturhauptstadt erneut dazu auf, sich zu beteiligen: Interessierte können dabei zum Beispiel soziale, künstlerische oder ökologische Projekte für die Bewerbungsphase auf der Online-Plattform einreichen.

1. Januar 2018: Hans-Joachim Wagner wird Leiter des Bewerbungsbüros

Der habilitierte Musikwissenschaftler Dr. Hans-Joachim Wagner leitet seit dem 1. Januar 2018 das Nürnberger Bewerbungsbüro für die Kulturhauptstadt. Bis zu dem Zeitpunkt ist er für den Fachbereich Musik und darstellende Künste bei der Kunststiftung NRW in Düsseldorf verantwortlich. Wagner sieht von Beginn an großes Potenzial in Nürnberg. Ihn reizt von Anfang an auch die besondere Rolle Nürnbergs in der deutschen und europäischen Geschichte sowie die Vielfalt der Stadtgesellschaft.

14. Dezember 2016: Stadtrat beschließt sich für die Kulturhauptstadt 2025 zu bewerben

Mit 60 zu 10 Stimmen beschließt der Stadtrat, sich auf den Bewerbungsmarathon der Kulturhauptstadt einzulassen. Treibende Kräfte für eine Bewerbung sind der damalige Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) und die Kulturreferentin der Stadt, Julia Lehner (CSU). Nach dem Beschluss werben die beiden auf vielen Veranstaltungen für das Vorhaben, suchten Mitstreiter und entsprechende Ideen sowie ein stimmiges Konzept für Nürnberg als Stadt im Jahr 2025.