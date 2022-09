N-Ergie zur Gasumlage: "Wir sind auch ein Stück weit getrieben"

2,419 Cent pro Kilowattstunde - so hoch ist aktuell die Höhe der Gasumlage für die deutschen Haushalte. Und sie soll zum 1. Oktober kommen. Das hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) heute nochmals bestätigt. Vor diesem Hintergrund erklärte Maik Render, Mitglied des Vorstands des Nürnberger Energieversorgers N-Ergie im BR Fernsehen, dass das Unternehmen daran festhalte, die Gasumlage an die Verbraucher zum Stichtag 1.10.22 weiterzugeben: "Leider in der gleichen Höhe. Wir reden hier von netto", so Render in der Frankenschau aktuell.

Die Preise werden 1:1 weitergegeben

"Wir kommen nicht drum rum. Da sind wir auch ein Stück weit getrieben. Wenn die Regeln so sind, dass wir die Umlage einfordern und erheben müssen, dann sind wir getrieben und müssen dies leider weiterreichen – trotz der bereits gestiegenen Erdgaspreise. Das macht’s natürlich doppelt schwer." Die N-Ergie setze die Bundesgesetzgebung 1:1 um, also müsse man auch die Preise 1:1 durchreichen.