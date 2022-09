N-Ergie verzichtet auf Gaspreis-Erhöhung und warnt vor Betrügern

Weil die Gasumlage nun doch nicht zum 1. Oktober 2022 in Kraft tritt, verzichtet der Nürnberger Energieversorger N-Ergie auf die schon angekündigte Erhöhung der Gaspreise. Das Unternehmen hatte den Kunden schriftlich mitgeteilt, dass diese weitergereicht werden. Nachdem die Bundesregierung die Gasumlage zurückgenommen hat, blieben die Erdgaspreise für Privatkunden stabil, so das Unternehmen.

Bis zu 77 Prozent teurere Fernwärme

Weniger gut ergeht es den Kunden, die Fernwärme beziehen, hier steigen die Preise zum 1. Oktober um 77 Prozent, teilt die N-Ergie mit. Dieser Preisanstieg könnte allerdings weniger hoch ausfallen, sollte – wie von der Bundesregierung angekündigt – die Mehrwertsteuer auf Fernwärme von 19 auf sieben Prozent gesenkt werden. Diese Entlastung werde vollständig an die Kunden weitergeben, sobald sie in Kraft tritt, teilt der Energieversorger mit.

Unseriöse Angebote zu Anbieterwechsel per Telefon

Im Zusammenhang mit den zu erwartenden Energie-Preissteigerungen warnt die N-Ergie Kunden und Kundinnen auch vor unseriösen Angeboten per Telefon, den Energielieferanten zu wechseln. Demnach geben die Anrufer vor, mit der N-Ergie zu kooperieren. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, bieten die Anrufer angeblich günstigere Tarife für Strom und Erdgas an. Allerdings zeige sich später, dass die Tarife gar nicht günstiger seien. Die N-Ergie hat nach eigenen Angaben diesbezüglich jeden Monat mehr als 100 irritierte Nachfragen von Kunden.

N-Ergie bittet um Vorsicht bei Telefonanrufen zu Anbieterwechsel

Der Energieversorger weist deshalb darauf hin, dass er keine Verträge per Telefon abschließt. Auch rufen keine Mitarbeiter mit unterdrückter Telefonnummer an. Zudem hätten die N-Ergie-Mitarbeiter Einsicht in Zählerstände, Kunden- und Rechnungsnummern. Sie fragen diese Daten also nicht telefonisch ab und geben auch keine Kundendaten an andere Unternehmen weiter. Die N-Ergie bittet um entsprechende Vorsicht.