N-Ergie stellt Fernwärmeversorgung ab

Der Energieversorger N-Ergie wird am Donnerstag, den 25. März, dringend erforderliche Arbeiten am Fernwärmenetz in den Nürnberger Stadtteilen St. Leonhard und Sündersbühl durchführen.

Bis 16 Uhr keine Fernwärme

Von 8 Uhr morgens an wird die Fernwärmeversorgung in einigen Straßen in St. Leonhard und Sündersbühl abgestellt. Betroffen sind:

Bernadottestraße

Blücherstraße

Felixstraße

Georgstraße 17, 22, 24

Gernotstraße 45, 47, 49, 50, 52

Heinrichstraße

Kreutzerstraße

Leopoldstraße 34, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 53

Nansenstraße

Ossietzkystraße

Otmarstraße 9, 11

Rothenburger Straße 183 - 210

Schweinauer Straße 18 - 20

Söderblomstraße

Zollerstraße

Die Arbeiten werden etwa acht Stunden dauern. Voraussichtlich am Donnerstagnachmittag ab 16:00 Uhr wird die N-Ergie Netz GmbH das Fernwärmenetz im betroffenen Bereich wieder mit heißem Wasser befüllen und die Kunden mit Fernwärme versorgen können.

Um noch über einen Wärmepuffer für den Donnerstag zu verfügen, werden die von der Abschaltung betroffenen Kunden gebeten, ihre Warmwasserspeicher am Mittwochabend auf die maximale Temperatur einzustellen. Das teilt der Energieversorger in einer Mitteilung mit.