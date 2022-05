Mystik, Mozart und Musicals bei den Luisenburg-Festspielen

Zodwa Selele - die Nonne aus dem Fichtelgebirge

In "Sister Act" (Premiere am 11.06.2022) wirbelt Zodwa Selele, die bereits 2018 in einer fränkischen "My Fair Lady"-Version auf der Luisenburg zu sehen war, über die Bühne. In glitzernder Nonnentracht erzählte sie bei der Pressekonferenz am Donnerstag von der Kindheit in Kirchenlamitz im Fichtelgebirge und dass sie damals schon mit Sister Act in der Schule auf der Bühne stand. Selele war im Vorfeld der deutschsprachigen Premiere des offiziellen Musicals 2010 von Goldberg persönlich als deutsche Besetzung der Hauptfigur Deloris ausgewählt worden.

Mozart, Mystik und Shakespeare

Das Schauspiel "Amadeus" (10.06.2022 – mit Festakt und offizieller Eröffnung) zeigt den Konflikt zwischen dem aufstrebenden Wolfang Amadeus Mozart, der grell geschminkt in bunten Paillettenblouson das "Enfant terrible" darstellt und Hofkapellmeister Antonio Salieri. Der österreichische Kaiser Joseph II. wird dabei von Ex-Fußballnationalspieler Jimmy Hartwig verkörpert. Bei "Amadeus" handelt es sich um ein Drama, das in seiner Filmfassung mit acht Oscars ausgezeichnet wurde.

Zu sehen sind in diesem Jahr noch Shakespeares "Sturm" (Premiere am 24.06.2022) und das regionale Fantasy-Musical "Zeitelmoos", das drei Sagen über das größte Hochmoor Bayerns - nördlich von Wunsiedel gelegen - einbezieht und extra für die Wunsiedler Felsenbühne geschrieben wurde.

Chris de Burgh und Beth Hart

Die Oper "Hänsel und Gretel" (Premiere am 26.08.2022) und die Operette "Das Land des Lächelns" (Premiere am 18.08.2022) runden das Programm ab. Zudem gibt es in diesem Jahr noch zwölf Konzerte, die bis September auf der Luisenburg zu hören sind, unter anderem die 2021 pandemiebedingt abgesagten Auftritte von Chris de Burgh und Beth Hart.