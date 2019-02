Mysteriöser Unfall bei Kollnburg: Unfallfahrer gefunden

Seit einigen Wochen kursiert in sozialen Netzwerken ein Video. Darauf ist zu sehen, wie ein Autofahrer auf der Landstraße bei Kollnburg kilometerweit in Schlangenlinien fährt. Am Schluss überschlägt sich das Auto bei einem Unfall.

Weder Zeugen noch Unfallfahrer waren bekannt

Gefilmt wurde alles von bisher Unbekannten Männern, sie sind auf dem Video zu hören. Weder der Unfallfahrer, noch die Männer aus dem Video haben den Unfall vom 02.02.2019 dann aber bei der Polizei gemeldet. Die Inspektion Viechtach konnte nach langen Ermittlungen jetzt den Fahrer finden. Es handelt sich um einen 52-Jährigen aus dem Landkreis Straubing-Bogen.

Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs

Laut Polizei hat er das Unfallfahrzeug mittlerweile verkauft und ein neues Auto gekauft. Die Polizei weiß auch, wo das Unfallauto steht. Gegen den Unfallfahrer wurde von der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Deggendorf ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Noch ist unklar warum der Mann Schlangenlinien fuhr und warum er den Unfall nicht gemeldet hat, so ein Polizeisprecher auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Jetzt hofft die Polizei auch die Personen zu finden, die das Video gedreht haben. Davon erhoffen sich die Beamten weitere Infos zum Unfallhergang.