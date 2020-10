Mysteriöser Künstler lädt zur Ausstellung in Neustadt ein

Den ganzen Sommer über rätseln die Menschen in Franken darüber, wer der mysteriöse Künstler ist, der sich im Wald zwischen Uehlfeld und Lonnerstadt ausgetobt hat. Zwei verlassene Hütten verwandelte er in Galerien mit Street-Art Kunstwerken. Der Urheber nennt sich "Ra.g.e", mehr weiß keiner von ihm. Doch er wendet sich an die Öffentlichkeit und lädt zu seiner Ausstellung ein. Diese war zuerst in Uehlfeld, aktuell ist sie in Neustadt an der Aisch zu sehen. Hier gewährt er Einblicke in seine Kunst, er selbst bleibt dabei aber weiter im Verborgenen. Trotzdem hat er sich mit mir, der BR-Reporterin Annika Svitil, getroffen und mich durch die Ausstellung geführt.

Treffen mit dem Phantom

Seit ich auf das Instagram-Profil des geheimen Künstlers gestoßen bin, warte ich gespannt, dass etwas Neues passiert. So wurde ich auch auf die Ausstellung "Hidden Gallery" aufmerksam. Also schrieb ich den Künstler, genannt "Ra.g.e", einfach direkt in dem Sozialen Netzwerk an. Ich hatte Erfolg: Er antwortete und schlug vor, mir seine Ausstellung in Neustadt vor der Eröffnung zu zeigen. Als seine beiden verlassenen Waldhütten auftauchten, war ich schon für Aufnahmen unterwegs. Das allein war aufregend, da ich beide Male allein im Wald filmte. Wie sollte es dann werden, den Künstler tatsächlich zu treffen? Und das in der verlassenen Müller-Filiale in Neustadt an der Aisch, in der die Ausstellung aufgebaut ist. Was soll ich sagen – es war toll und wahnsinnig interessant! Viel mehr werde ich nicht verraten, denn die Vereinbarung lautete: der Künstler ist und bleibt unbekannt.