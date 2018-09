Staub, Schnur, Zettel - mysteriöse Truhe ist beinahe leer

Der Inhalt der geheimnisvollen Kiste ist gelüftet. Die Verantwortlichen im Würzburger Juliusspital allerdings hat er nicht glücklich gemacht. Am Mittwoch Nachmittag ist der Kiste ein Internist des Juliusspital-Krankenhauses mit einem Endoskop, also einer Art Mini-Kamera, nahe gerückt. Dr. Wolfgang Scheppach, Chefarzt der Medizinischen Klinik, führte ein Endoskop wie es auch zur Spiegelung von Magen, Darm oder Gallenblasenwegen benutzt wird, in eine winzige Öffnung am Deckel der Eisentruhe ein.

Spannung löst sich in Heiterkeit

Gebannt verfolgten nicht nur die Verantwortlichen von Stiftung und Weingut, was aus dem Inneren der Kiste im Untersuchungszimmer auf Monitoren zu sehen war, sondern auch mehr als zwei Dutzend Journalisten. Heiterkeit löste bei den Beobachtern aus, dass sich am Ende weder Münzen, Gold, Dokumente oder alte Bocksbeutel in der Kiste erblicken ließen, sondern nur ein Papierfragment. Deutlich war darauf in alter Schrift der Aufdruck "Kostenrechnung" zu lesen und darunter noch fragmentarisch das Wort "Verpflegung".