"Myboshi" gewinnt Kreativ-Oscar mit Natur-Färbemittel

"Das Färben mit Naturmaterialien ist in der Do it yourself-Branche schon lange ein Thema. Doch bisher war es immer sehr zeitaufwendig: vom Anbauen und Züchten der Färbepflanze zum Ernten und Trocknen bis hin zum Färben des Materials. Wir wollten ein Produkt, mit dem Wolle färben so einfach wird wie das Ostereierfärben." Thomas Jaenisch, Gründer und Geschäftsführer von "Myboshi"

Färbemittel hat Jury überzeugt

Die Jury habe sich für das Färbemittel entschieden, weil sie vom Konzept überzeugt gewesen sei und weil "Myboshi" mit dem Erlös der Farben weltweit soziale Projekte unterstütze, heißt es Homepage der Messe "Creative World". Der Innovationspreis wurde zum 14. Mal verliehen.

"Creative Impulse Award 2019" in Frankfurt

In diesem Jahr haben 46 Unternehmen aus dem In- und Ausland ihre Ideen eingereicht. Sie konnten in den Kategorien "Kreatives Produkt des Jahres", "Kreatives Werkzeug des Jahres", "Komplettset des Jahres" und "Kreativbuch des Jahres" antreten.

Hintergrund: "Myboshi" aus Konradsreuth bei Hof

Thomas Jaenisch und Felix Rohland hatten das Mützenlabel "Myboshi" im Jahr 2009 gegründet und das Handarbeiten in ein neues Licht gerückt. Inzwischen vertreibt das Unternehmen aus Konradsreuth bei Hof über einen Online-Shop eigene Wolle, Häkelanleitungen und Handarbeitszubehör.