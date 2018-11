MVV-Tarifreform soll heute beschlossen werden

In einem zweiten Anlauf soll heute nach Medienberichten bei der MVV-Gesellschafterversammlung eine große MVV-Tarifreform beschlossen werden. Das zukünftige Monatsticket soll, wenn die heutige Abstimmung positiv verläuft, 55,20 Euro kosten. Es soll für die ganze Stadt München und die angrenzenden Gemeinden gelten - in der neuen, geplanten sogenannten "M-Zone". Für den Außenraum soll es sechs weitere Zonen geben. Das bisherige System mit 16 Ringen und vier Zonen soll abgeschafft werden. Neu sind auch die Überlappungsbereiche. Wer nur kurz in die M-Zone reinfährt, muss sie nicht komplett bezahlen.

MVV-Tarifreform kurz vor dem Durchbruch

Ein erster Anlauf für die Reform war kurz vor der Landtagswahl geplatzt. Vor allem, weil sich einige Landkreisgemeinden benachteiligt sahen. Für manche Kunden wären die Ticketpreise trotz Reform teurer geworden. Heute, beim zweiten Versuch, soll die Reform laut Süddeutscher Zeitung und Münchner Merkur beschlossen werden. Unter anderem weil der Freistaat nun 35 Millionen Euro jährlich zuschießt. Dadurch werden die meisten Tickets billiger. Laut Münchner Merkur zahlen die Fahrgäste dann im Schnitt sieben Prozent weniger als derzeit. Nur wenige Tickets sollen teurer werden, etwa der Einzel-Fahrschein. Beim Kauf einer Streifenkarte könne der Fahrgast diesen Preisanstieg jedoch umgehen.

Kreis-und Stadträte müssen zustimmen

Geht die Reform heute wie erwartet durch, sind noch die Kreis- und Stadträte gefragt. In allen acht Landkreisen und in der Stadt München müssen sie zustimmen. Die Tarife sollen ab Ende 2019 gelten.