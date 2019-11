MVV soll günstiger und übersichtlicher werden

Am 15. Dezember steht die große Tarifreform im MVV an - die erste seit 20 Jahren. Am Mittwoch haben die Verantwortlichen das neue System vorgestellt. Mehrere Jahre lang hat der MVV daran getüftelt.

Einfacher und übersichtlicher

Sinn und Zweck ist laut MVV in erster Linie das Tarifsystem künftig einfacher zu machen, das für viele Einheimische und Touristen bisher kompliziert und unübersichtlich daherkommt. Statt bislang 16 Ringe, vier Zonen und vier Räume, gibt es dann nur noch eine Zone M für das komplette Münchner Stadtgebiet sowie sechs Zonen außerhalb der Landeshauptstadt. Die Einzelfahrkarte innerhalb Münchens wird teurer. Ihr Preis steigt auf 3,30 Euro. Die Preise der Streifenkarten bleiben gleich.

Dauerfahrkarten werden billiger

Profitieren können vor allem diejenigen, die regelmäßig fahren. Monats- und Jahrestickets werden für die meisten Kunden günstiger. Eine Monatskarte für das gesamte Münchner Stadtgebiet kostet ab Mitte Dezember gut 55 Euro. Denselben Preis musste man bisher für eine Monatskarte nur für die zwei inneren Ringe bezahlen. Neu ist außerdem, dass Stationen, die an der Grenze zweier Zonen liegen, künftig sowohl zur einen als auch zur anderen Zone gehören. Der Kunde benötigt damit nur eine Fahrkarte für die Zonen, in die er von der Station aus fährt. Insgesamt sinken die Preise laut MVV um rund 7 Prozent.

Möglich macht das ein Steuerzuschuss von 70 Millionen Euro von Freistaat, Landeshauptstadt und Landkreisen. Die IsarCard60 wird zur IsarCard65. Die Altersgrenze für das Ticket wird also auf 65 Jahre erhöht. Außerdem entfällt die bislang geltende Sperrzeit zwischen 6 und 9 Uhr.

Alte Tickets umtauschen

Fahrrad-Tageskarten bleiben auch nach der Reform unbegrenzt gültig. Andere Tageskarten sind nach der Tarifreform nicht mehr gültig. Wochen- und Monatskarten bleiben bis zum Ablauf ihrer Geltungsdauer im alten Geltungsbereich gültig. Restbestände der nicht mehr gültigen Fahrscheine können in Fahrkarten des neuen Tarifs umgetauscht werden.

Mehr als 720 Millionen Fahrgäste sind im vergangenen Jahr im MVV mit Bus und Bahn unterwegs gewesen. Das entspricht etwa zwei Millionen Fahrten pro Tag. In der Region leben rund drei Millionen Menschen.