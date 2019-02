MVG sucht mit Bewerbungstram Mitarbeiter

Einen eher unkonventionellen Weg geht die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG), um 300 neue Fahrerinnen und Fahrer für U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse zu zu finden: Sie schickt eine Bewerbungstram los.

Zusteigen und mit Arbeitsvertrag wieder aussteigen

Bewerber können einfach zusteigen, sich informieren und Vorstellungsgespräche führen. Im Idealfall bekommen sie auch noch während der Fahrt eine Zusage. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Die Tram startet um 10 Uhr und 12.15 Uhr am Pasinger Bahnhof. Anschließend macht sie jeweils am Lenbachplatz und an der Großhesseloher Brücke Station. Dann fährt sie wieder zurück. Am 12. Februar soll die Aktion wiederholt werden. Weitere Infos: www.mvg-jobs.de