MVG: Preissprung bei Tickets um zehn Prozent im Herbst möglich

Seit eineinhalb Monaten gibt es das 9-Euro-Ticket nun. Grund genug, auch in München eine Halbzeitbilanz zu ziehen. Rund 1,1 Millionen Tickets hat man bei der MVG bisher verkauft, Tendenz immer noch steigend. Bei den Fahrgästen konnte man ein leichtes Plus von rund zehn Prozent verbuchen.

Mehr Busse zum Tierpark – Tourismusziele gefragt

Allerdings verteilen sich nach MVG-Angaben die neu hinzugewonnenen Fahrgäste meist auf die Wochenenden. Um das Plus an Fahrgästen zu schultern, musste man bisher nur mehr Busse zum Münchner Tierpark einsetzen. Ansonsten waren wohl eher die Tourismusziele gefragt, die man mit der Regionalbahn erreicht, sagte MVG-Chef Ingo Wortmann, dem BR.

Auslastung fast wie vor Corona

Was die Auslastung betrifft, ist man laut MVG speziell an den Wochenenden wieder auf Vor-Corona-Niveau angelangt. Bei den Berufspendlern sei man immerhin schon bei 90 Prozent. Es zeige sich jedoch, dass es mehr Leute in den ÖPNV ziehen würde, wenn dieser bessere Angebote hätte, bzw. besser ausgebaut wäre.

MVG: Einnahmeausfall von rund 63 Millionen Euro

Allerdings sind die Kosten für das 9-Euro-Ticekt speziell was die Kosten betrifft sehr hoch. Allein die MVG rechnet für den gesamten Aktionszeitraum mit einem Einnahmeausfall von rund 63 Millionen Euro. Der Juni habe nach MVG-Angaben gezeigt, dass die Prognosen sehr nah an der Realität seien.

Vorteile von 9-Euro-Ticket sichern

Angesichts der hohen Kosten plädiert MVG-Chef Ingo Wortmann für keine Fortführung des 9-Euro-Tickets. Der Grund liege in den hohen staatlichen Zuschüssen für den Aktionszeitraum von rund 2,5 Milliarden Euro. Ein Zurück in die Zeiten vor dem 9-Euro-Ticket gebe es aber auch nicht mehr, so Wortmann. Dafür lägen die Vorteile, wie zum Beispiel nur einmal zahlen und in allen Städten mit Bus und Tram fahren zu dürfen, auf der Hand.

Lösung: 69-Euro-Ticket

Der MVG-Chef plädiert deswegen dafür, statt dem 9- ein 69-Euro-Ticket einzuführen, so wie es der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen vorgeschlagen hatte. Der staatliche Zuschussbedarf den dieser Vorschlag pro Jahr erzeuge, liege laut MVG bei 2 Milliarden Euro, was für die öffentlichen Haushalte machbar sei.

In Bezug auf das 365-Euro-Ticket meinte Wortmann, dass das 69-Euro-Ticket, was die staatlichen Zuschüsse betrifft günstiger sei. Das eingesparte Geld könne man dann für den Ausbau des Schienennetzes verwenden, da hätte jeder was davon.

Erhöhung der Fahrkartenpreise um gut zehn Prozent?

Soweit die Bilanz. Wenn der MVG-Chef jedoch in die Zukunft blickt, wird es düster, zumindest was die Fahrpreise betrifft. Sollten von staatlicher Seite keine zusätzlichen Zuschüsse kommen, rechnet die Münchner Verkehrsgesellschaft nach Angaben Wortmanns für den Winter im schlimmsten Fall mit einer Erhöhung der Fahrkartenpreise um mehr als zehn Prozent, so Ingo Wortmann. Ob die MVG Zuschüsse erwarten kann, dass wisse er noch nicht.

MVG hofft auf mehr Zuschüsse

Zwar sei klar, dass man das den Fahrgästen nicht zumuten könne, jedoch zwängen die steigenden Energiepreise die MVG zu solchen Kalkulationen. Dazu komme noch, dass die MVG ihr Angebot massiv ausbauen müsse, um den gestiegenen Einwohnerzahlen in München Rechnung zu tragen.

Hausaufgabe für Bund und Land

Allerdings: Aus eigener Kraft schafft das weder die MVG noch die Landeshauptstadt München. MVG-Chef Wortmann fordert deswegen mehr Regionalisierungsmittel aus Berlin. Sprich mehr Geld, das der Bund den Ländern zur Finanzierung des Schienenverkehrs zu Verfügung stellt. Das ist laut Wortmann, die dringende Hausaufgabe für die Bundes- und die Landespolitik.