MVG-Leihfahrräder auch im Landkreis München

Die Leihfahrräder der MVG wurden im Münchner Stadtgebiet vor drei Jahren eingeführt - mit Erfolg. Deshalb soll das Angebot jetzt auf den Landkreis München ausgeweitet werden. Insgesamt 21 Städte und Gemeinden werden ab Oktober Stück für Stück eingebunden: Garching und Ismaning machen den Anfang, die nächsten Stationen werden in Unterföhring und Oberschleißheim eingerichtet – bis Juni 2019 sollen die insgesamt 100 Stationen im S-Bahn-Einzugsgebiet fertig sein.

MVG-Fahrräder werden mit dem Smartphone ausgeliehen

Das Prinzip bleibt gleich: Das Leihfahrrad wird per App über das Smartphone gebucht und kann an jeder Station übernommen und auch wieder abgegeben werden. Auch die Kosten bleiben wie im Stadtgebiet: Die Minute kostet 8 Cent (ermäßigt 5 Cent), ein ganzer Tag kostet 12 Euro, das Jahrespaket liegt bei 48 Euro (ermäßigt 36 Euro).

Leihfahrräder auch in den Vororten – das ist neu in Deutschland

Das Modellprojekt ist auf fünf Jahre angelegt und kostet rund 3,6 Millionen Euro. 70 Prozent davon kommen als Zuschuss vom Bundesumweltministerium, den Rest teilen sich der Landkreis und die Kommunen. Im Laufe der 5 Jahre soll das Projekt immer wieder evaluiert werden - die Erfahrungen aus dem Landkreis München sollen dann auch anderen deutsche Ballungszentren zur Verfügung stehen. Am 5. Oktober (14 Uhr) wird das MVG-Mietradsystem für den Landkreis offiziell freigegeben - am Maibaum in Garching, mit dabei sein werden Landrat Christoph Göbel (CSU), Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Verkehrsministerin Ilse Aigner (CSU).

Die 21 beteiligten Kommunen im Landkreis München sind Aschheim, Aying, Brunnthal, Feldkirchen, Garching bei München, Gräfelfing, Grünwald, Haar, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Ismaning, Kirchheim bei München, Neubiberg, Neuried, Oberhaching, Oberschleißheim, Planegg, Pullach, Taufkirchen, Unterföhring, Unterhaching und Unterschleißheim. Auch andere Landkreise, darunter Dachau, interessieren sich bereits für eine Anbindung an das Leihfahrradnetz.