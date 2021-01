MVG-Chef für Schweigegebot im Öffentlichen Nahverkehr

Nahverkehr in Spanien: Sprechen Sie leise oder schweigen Sie

Um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus weiter zu senken, hat die Balearen-Regierung bereits Anfang Januar an eine Empfehlung aus dem Herbst: Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, sollte das am besten schweigend tun. Oder sich zumindest nur leise mit anderen unterhalten. Eine Mitarbeiterin des staatlichen Instituts für Umweltfragen in Madrid erklärt das so:

"Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Sprechlautstärke und der Anzahl der Partikel, die dabei aus dem Mund geschleudert werden. Wer schreit, stößt 50 Mal mehr Teilchen aus als Menschen, die schweigen." Mitarbeiterin des staatlichen Instituts für Umweltfragen

Dazu komme, dass die meisten Spanier ohnehin gerne laut sprechen. Da halte ein einfacher Mund-Nase-Schutz kaum etwas zurück, sagt die Wissenschaftlerin.

Besonders gut kommt die ÖPNV-Schweige-Empfehlung in Spanien nicht an, hat der ARD-Korrespondent letzte Woche berichtet. In Madrid zum Beispiel unterhalten sich die Fahrgäste der Metro weiterhin nicht gerade leise oder telefonieren laut. Daher ist schwer zu sagen, ob der Ratschlag wirklich dazu beitragen kann, die Zahl der Corona-Fälle zu senken.