Muttertag: Mehr Anerkennung für Stiefmütter

Blumen, Pralinen, Kaffee ans Bett: Zum Muttertag werden Mamas gerne von ihrer Familie verwöhnt. Wenigsten einmal im Jahr, mag nun manch eine Frau denken. Aber was sollen Stiefmütter sagen? Die bekommen kaum bis gar keine Anerkennung für ihre Leistungen in einer Patchworkfamilie. Auch die Stiefmutter kocht, kümmert sich und kuschelt mit den Kindern ihres Partners. Von allen Familien sind inzwischen etwa zehn Prozent Patchworkfamilien, schätzt das Bundesfamilienministerium.

Stiefmutter, Ersatzmama oder Bonusmutter

Marion Uschold ist die Stiefmutter von zwei Kindern. Die 36-Jährige hat sich in den Vater verliebt. Seit sechs Jahren sind sie ein Paar. Damals waren die Kinder drei und sechs Jahre alt. Marion hat selbst keine Kinder. Den Begriff Stiefmutter mag sie nicht. Das sei so negativ behaftet, damit verbinde man etwas Böses wie aus dem Märchen, sagt die Münchnerin. Sie bevorzugt "Bonusmutter". Das klinge positiver, sagt sie. "Ich bin ja auch ein zusätzlicher Bonus, den die Kinder dazu bekommen und sie sind auch für mich ein Bonus." Ihre Bonuskinder sind jedes zweite Wochenende bei ihnen und in den Ferien. Weil deren Mutter gleich um die Ecke wohnt, sieht Marion die Kinder auch oft auf dem Spielplatz vor ihrem Haus.

Liebe, Zuneigung, Eifersucht: Bonusmütter erleben Gefühlschaos

Was zunächst nach einer glücklichen Patchworkfamilie klingt, ist manchmal auch ein Kampf. Vor allem für die Bonusmama wie Marion. Ein Kampf mit den eigenen Gefühlen, mit ihrer Rolle in dem Familiensystem "Patchwork". Man wachse in diese Familie hinein und merke plötzlich, jetzt kämen Dinge, mit denen sie gar nicht gerechnet habe. Wie Eifersucht", erzählt Marion Uschold. "Es gab auch mal Probleme mit der Ex-Frau, mit dem Ex-Partner, der Stress wurde dann mit in die Partnerschaft genommen wurde." Marion musste lernen, damit umzugehen. Nach den Schmetterlingen im Bauch folgte der Realitätsschock.

Patchwork-Familie ist für Fortgeschrittene, also eine Herausforderung

Diese Probleme und Sorgen hätten Bonusmütter, weiß Camilla Engelsmann von pro familia in München. Die Psychologin berät Bonusmütter, die oft mit widerstrebenden Gefühlen kämpfen, die zwischen Exfrau und ihrem Partner eine schwierige Rolle innehaben und individuell finden müssen. Sie übernehmen oft selbst engagiert Betreuungs-Aufgaben und haben meist auch eine enge Beziehung zu ihren Bonus-Kindern aufgebaut. Gleichzeitig können und wollen sie aber nicht die leibliche Mutter ersetzen.

Bonusmütter werden zum Muttertag meist vergessen

Das zeigt sich dann zum Muttertag. "Gerade dann ist es oft eher bitter für die Bonusmamas, weil dann wird im Kindergarten gebastelt für die leibliche Mutter und für die Bonusmutter gibt es meistens nichts. Dann gibt es schon oft eine Enttäuschung oder auch Kränkung", berichtet Camilla Engelsmann. Die Stiefmutter fühle sich dann wie ein fünftes Rad am Wagen. Nach dem Motto: "Na, ich bin ja doch nicht so wichtig."

Tipp: Mal mit kuscheln, mal sich zurückziehen

Dieses Gefühl hatte auch Bonusmama Marion Uschold manchmal am Anfang des Patchworkfamilienlebens. Ihr Tipp: Sich nicht weiter in die negative Gedankenspirale zu begeben, sich auch mal mit aufs Sofa zu legen zum Kuscheln, sich an anderen Tagen aber auch aus der Verantwortung zu nehmen. Und: miteinander reden, über seine Gefühle, über die Enttäuschungen. "Das Wichtige ist für jede Bonusmama, für jeden Bonuspapa, dass man auch sagt, man hat auch Zeit für sich. Man muss nicht das ganze Wochenende mit der Patchwork-Familie verbringen."

Bonusmutter Marion bekommt mittlerweile etwas zum Muttertag

Viele Stiefmütter bekommen keine Anerkennung für ihre Fürsorge. Das weiß auch Marion. "Die Frauen geben so viel Energie hinein, sie übernehmen ja die Aufgabe der Mutter dann, wenn die Kinder bei ihnen sind. Und sie bekommen ganz oft nichts zurück am Muttertag. Ich weiß, dass viele wahnsinnig enttäuscht sind davon." Marion selbst habe gar keine Erwartungen an den Muttertag. Aber vor zwei Jahren hat sie das erste Mal von den Kindern ihres Partners etwas zum Muttertag bekommen. "Sie kamen ins Schlafzimmer und sagten: hey, heute ist Muttertag. Und irgendwie bist du ja auch so eine Art Mama für uns. Das fand ich megaschön." Danach gab es ein Muttertagsfrühstück. Letztes Jahr standen die Kinder mit einem Geschenk, einem Armband, in der Tür und haben Marion alles Gute zum Muttertag gewünscht. "Das ist das größte Kompliment, was man als Bonusmutter überhaupt bekommen kann." Denn es kam von den Kindern - von Herzen.

Wie bekommt die Stiefmutter Anerkennung?

Damit die Bonusmütter von den Kindern ihres Partners anerkannt werden, sei das Verhalten des Vaters wichtig, sagt Simone Steiner, Heilpädagogin und Leiterin der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle für den Landkreis Erlangen-Höchstadt. Sie müssten vor allem Anerkennung für ihre Sorge-Arbeit in der Familie zeigen und aussprechen. Das gelte auch in der Gegenwart der Kinder. "Es gebe ja oft Situationen, dass das Kind Konflikte mit der Stiefmutter hat. Wenn der Vater dann Partei ergreift für die Stiefmutter, für seine Partnerin, dann hilft ihr das", so Simone Steiner. In ihrer Beratungsstelle liege der Anteil der Patchwork-Familien bei ungefähr 14 Prozent.

Podcast über Patchworkfamilien von Bonusmutter Marion Uschold

Bonusmama zu sein, ist nicht einfach. Es ist eine große Herausforderung. Marion hatte das große Glück, dass die Kinder sie von Anfang an akzeptiert haben. Sie will die Mama nicht ersetzen. "Das ist was, was bei uns wahnsinnig gut funktioniert hat. Die Kinder sehen mich auch als Freundin von Papa. Manchmal sagen sie du bist wie eine Freundin für mich oder wie eine große Schwester für mich. Und manchmal sagen sie eben, so ein bisschen Mama bist du ja auch für mich." Ein Viertel Mama.

Eine "Viertelmama, ein ganzer Papa" – so heißt auch Marion Uscholds Podcast, indem sie mit anderen Bonus- und Patchwork Eltern und Experten über die Hochs und Tiefs des Patchwork-Familienlebens spricht. Für Marion und ihre Patchworkfamilie ist das gemeinsame Leben von Jahr zu Jahr immer schöner, immer intimer geworden. "Ja, wir haben es geschafft, dieses Patchwork-Konstrukt wirklich schön zu leben."