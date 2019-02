Muttermordprozess in Traunstein: Adoptivvater sagt aus

Der Adoptivvater des Angeklagten, ein promovierter Chemiker, schilderte vor der Jugendkammer des Landgerichts Traunstein das schwierige Verhältnis zu seiner Frau, die sich in ihrem Wesen im November 2016 massiv verändert habe. So habe sie das Haus verrammelt, sich von einem Geist verfolgt gefühlt und sie sei für ihren Mann nicht mehr ansprechbar gewesen. Psychiatrische Hilfe habe sie abgelehnt. Die Frau bezichtigte ihren Mann nach dessen Aussage des Vertrauensbruchs, beschimpfte ihn als Lügner und brachte ihn dazu, aus dem gemeinsamen Haus in Altenmarkt auszuziehen.

Psychische Erkrankung in der Familie

Von ihrem Bruder hatte er in der Folge erfahren, dass es in der Familie eine psychische Erkrankung gebe, in der Menschen nur mehr nach schwarz und weiß eingeteilt würden. Sei man in einer der beiden Schubladen drin, komme man nicht mehr heraus, so der Zeuge heute vor Gericht.

Weiße Schubladen und schwarze Schubladen

Die Bindung zwischen Mutter und Sohn bezeichnete der Chemiker als sehr eng: Sein Stiefsohn sei zwischen den Eheleuten gestanden, die Ehefrau zwischen dem Ehemann und dem Jungen. Der Chemiker sagte vor Gericht über den wegen Mordes angeklagten 21-Jährigen, er sei zugleich Täter und Opfer. Für seine Frau sei plötzlich das eigene Pferd wichtiger gewesen, sie habe den Sohn zurückgestoßen, der letzte Halt in dessen Leben sei weg gewesen. Er sei in der schwarzen Schublade drin gewesen, in der Schublade des Bösen.

Sohn war nach dem Tod der Mutter ruhiger

Dass der Sohn die Mutter umgebracht hat, will der Stiefvater nicht bemerkt haben. Er hätte alles in Erwägung gezogen, ein Weggehen der Ehefrau, auch Selbstmord oder Mord, jedoch nicht durch den eigenen Sohn. Ihm sei im Wesen seines Sohnes keine Veränderung aufgefallen, "außer, dass er ruhiger gesprochen hat". Der 57-Jährige sei auf einer dienstlichen Auslandsreise gewesen, als er vom Leichenfund der Mutter und von seinem festgenommenen Sohn erfahren hat.

Adoptivvater: "Der Bann war gebrochen"

Im Rückblick auf das Geschehene sagte der Chemiker: "Im Märchen spricht man von einem Bann. Der Bann war gebrochen. Als ich von ihrem Tod erfahren habe, war ich wie befreit, mein Sohn und ich waren wieder frei."

Versuchter Genickbruch und Hammerschläge

Seit Ende Oktober 2018 muss sich der 21-jährige Student aus Altenmarkt wegen Mordes verantworten. Er soll am 15. September 2017 bei einem Streit, bei dem es angeblich um Geld ging, seine 53 Jahre alte Mutter umgebracht haben. Er soll die psychisch kranke Frau gewürgt und versucht haben, ihr das Genick zu brechen. Als sie bereits am Boden vor der Terrassentür lag, soll er einen Hammer aus dem Keller geholt haben. Damit schlug er mehrfach auf den Kopf der Mutter ein. Ein 20-jähriger mitangeklagter Freund des Angeklagten, dem Strafvereitelung vorgeworfen worden war, wurde bereits freigesprochen.

Kinder entdeckten die Leiche

Die Tote wurde erst einige Wochen nach der Tat am 22. November 2017 entdeckt, als Kinder beim Spielen im Wald eine Hand aus dem Erdreich ragen sahen. Ein Urteil soll am 26. Februar gesprochen werden.