Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat am späten Freitagabend (12.07.19). Zeugen alarmierten die Polizei, weil sie Hilferufe aus einem Mehrfamilienhaus in der Albrecht-Dürer-Straße in Langenzenn hörten. Daraufhin eilten mehrere Streifen sowie Einsatzkräfte des Unterstützungskommandos an den Tatort. Dort fanden die Beamten eine stark blutende 50-jährige Frau, die vom Rettungsdienst versorgt wurde. Die Frau wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Sohn ließ sich widerstandslos festnehmen

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hat der Sohn seine Mutter in der Wohnung geschlagen und ihr mit einer Stichwaffe Verletzungen zugefügt. Der 31-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen. Der Ermittlungsrichter erließ einen Unterbringungsbefehl. Der Mann wurde anschließend in eine psychiatrische Fachklinik gebracht. Motiv und Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Kriminalpolizei Fürth ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.