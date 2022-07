Mutter und Tochter prallen mit Cabrio gegen Baum

Als auf der Staatsstraße zwischen Haßfurt und Oberhohenried im Landkreis Haßberge ein 44-jähriger Autofahrer links abbiegen wollte, kam es am Freitag gegen 17.00 Uhr zu dem Unfall. Der Fahrer hatte offenbar ein entgegenkommendes Cabrio übersehen.

Die 48 Jahre alte Cabriolet-Fahrerin zog nach rechts, überfuhr die Verkehrsinsel an der Einmündung, prallte gegen das Heck eines dort an der Ausfahrt wartenden Autos und kam schließlich von der Straße ab. Das Cabrio prallte an einer Böschung gegen einen Baum.

Mutter und Tochter verletzt

Die Fahrerin und ihre 18 Jahre alte Tochter wurden durch den Aufprall in ihrem Auto eingeklemmt. Die Einsatzkräfte befreiten die beiden und transportierten sie mit speziellen, schonenden Tragen. Während die Mutter mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Haßfurt kam, wurde die 18-Jährige mit schweren Verletzungen in eine Schweinfurter Klinik gebracht. Das ältere Ehepaar in dem weiteren beteiligten Auto blieb ebenso unverletzt wie der Unfallverursacher.

Die Polizeiinspektion Haßfurt hat die Ermittlungen übernommen. An den Fahrzeugen ist dem Polizeibericht zufolge ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro entstanden.