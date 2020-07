Mutter und Kinder tot: Unfallfahrer muss nicht ins Gefängnis

Der 20-Jährige wurde nach Jugendstrafrecht verurteilt. Der 20-Jährige muss eine Geldauflage in Höhe von 4.000 Euro an soziale Einrichtungen zahlen. Das Gericht sah keine Möglichkeit, ihn zu einer Freiheitsstrafe zu verurteilen, weil ihn keine besonders schwere Schuld treffe, sagte ein Sprecher des Amtsgericht Schwabach. Auch keine schädlichen Neigungen seien bei dem jungen Mann festgestellt worden. Der Angeklagte gab an, er könne sich nicht mehr an den Unfall erinnern. Eine Mutter und ihre drei Kinder waren bei dem Frontalzusammenstoß auf der B2 bei Wernsbach ums Leben gekommen. Nur der Familienvater überlebte schwer verletzt.

Ehemann und Schwester als Nebenkläger

Der Angeklagte selbst sagte aus, sich nicht an den Unfallhergang erinnern zu können, genauso wie der 35-jährige Familienvater, der als Nebenkläger auftrat. Ebenfalls Nebenklägerin war die Schwester der verstorbenen Familienmutter. Nach dem Urteil flossen auf allen Seiten Tränen. Während die Nebenkläger sich eine härtere Bestrafung gewünscht hätten, war auf der Seite des Angeklagten Erleichterung zu spüren.

Unfallhergang blieb unklar

Ein Sachverständiger hatte zuvor versucht, den Unfallhergang zu rekonstruieren. Jedoch lieferte die Verhandlung keine Antwort auf die Frage, warum der damals 19-Jährige mit seinem Transporter auf die Gegenfahrbahn geraten und mit der Familie zusammengestoßen war. Das Gericht bezeichnete die mangelnde Aufklärung als "unbefriedigend", konnte dem Angeklagten aber nichts weiter nachweisen als eine Fahrlässigkeit im Straßenverkehr. Weder Alkohol noch Drogen waren am Abend des Unfalls im Spiel. Auch habe der Angeklagte sein Handy zum Zeitpunkt des Unfalls nicht genutzt, so das Gericht.

Mutter und drei Kinder starben

Bei dem schweren Verkehrsunfall Anfang Januar war die 35 Jahre alte Fahrerin des Familienautos ums Leben gekommen. In der Folge starben auch ihre drei Kinder im Alter von zwölf, neun und vier Jahren an ihren Verletzungen. Lediglich der Familienvater überlebte trotz lebensgefährlicher Verletzungen. Der Unfallfahrer und seine Beifahrerein, seine Freundin, wurden damals ebenfalls schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.