Mutter tritt auf vierjährigen Sohn ein - Neu-Ulmer schreiten ein

Eine 31-jährige Mutter hat gestern Vormittag am Bahnhofsvorplatz in Neu-Ulm völlig die Nerven verloren. Laut Polizeibericht hatte ihr vierjähriger Sohn an einem Brunnen gespielt, seine Kleidung war entsprechend nass.

Zeugen halten Mutter fest

Daraufhin stieß die Frau ihren Sohn zu Boden, trat ihm gegen Kopf und Rücken. Passanten gingen dazwischen und hielten die Frau bis zum Eintreffen einer Polizeistreife davon ab, weiter auf ihren am Boden kauernden Jungen einzuschlagen.

Bub kommt in Kinderklinik

Der leicht verletzte Junge sei zunächst in eine Kinderklinik gebracht worden. Alle drei Kinder der 31-Jährigen wurden nach Entscheidung des Jugendamtes in Obhut genommen und vorläufig bei Pflegefamilien untergebracht. Die Frau wurde wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen angezeigt.