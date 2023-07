Mutter raucht am Bahnsteig: Zug fährt mit ihren Kindern weiter

In einem Zug am Regensburger Hauptbahnhof wurden am Sonntag (9.7.) zwei Kinder von ihrer Mutter getrennt, weil die Frau zum Rauchen ausgestiegen war. Die 41-Jährige war am Nachmittag bei einem Zwischenhalt aus dem Zug gestiegen. Ihre beiden Kinder im Alter von elf und zwei Jahren blieben im Zug. Sie bemerkte zu spät, dass der Zug nach Prag wieder abfuhr.

Getrennte Familie nach kurzer Zeit wieder vereint

Die Mutter wandte sich an die Bundespolizei im Regensburger Bahnhof, die sich mit der Transportleitung der Länderbahn und der Polizeiinspektion Schwandorf in Verbindung setzte. Am nächsten Halt in Schwandorf fanden alarmierte Polizisten gegen 12:45 Uhr die Kinder und brachten sie in die Dienststelle.

Dort schloss die Mutter ihre Tochter und ihren Sohn überglücklich in ihre Arme. Bundespolizisten fuhren die wiedervereinte Familie an den Bahnhof Schwandorf, wo sie die Reise nach Prag gemeinsam fortsetzen konnten.

Vergangene Woche: Paar lässt einjährige Tochter im Zug zurück

Am Mittwoch zuvor war einem ukrainischen Paar am Münchner Hauptbahnhof etwas Ähnliches passiert: Die beiden waren ebenfalls kurz aus aus einem Zug nach Prag ausgestiegen, um zu telefonieren. Der Zug fuhr ohne sie, aber mit deren einjährigen Tochter weiter.

Als das Paar auf dem Bahnsteig stand, schlossen sich die Türen und der Zug fuhr ohne die Eltern los. Die wandten sich an die Bundespolizei, die dafür sorgte, dass der Zugbegleiter informiert wurde, der sich um das Kleinkind im Kinderwagen ebenso kümmerte wie ein mitreisender Polizist aus München.

In Freising wurden das Mädchen und das Gepäck der Familie der Landespolizei übergeben, so dass die Familie in München wieder vereint war. Eine knappe halbe Stunde später nahmen sie den nächsten Zug nach Prag.