Während des laufenden Schulunterrichts hat in einer Weidener Schule eine Mutter die Lehrerin ihres 12-jährigen Sohnes angegriffen. Ein Mann, der die Mutter begleitete, ohrfeigte die 24 Jahre alte Pädagogin, wie die Polizei am Donnerstag dem Bayerischen Rundfunk mitteilte.

Lehrerin beschimpft und geschubst

Welcher Streit der Attacke vorausging, sei jetzt Gegenstand der Ermittlungen. Der Junge hatte am Mittwochvormittag demnach seine Aufgaben nicht erledigt und eine Ermahnung von der Lehrerin kassiert. Daraufhin rief er laut Polizei mit dem Handy seine Mutter an, die dann in der Schule vorbeikam. Die 41-Jährige habe die Lehrerin beschimpft und geschubst. Die Pädagogin erlitt leichte Verletzungen und musste zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Schüler werden als Zeugen vernommen

Später zeigte die Mutter die Lehrerin auch noch an. Diese habe den Sohn fest angepackt und hierbei verletzt. Gegen die Mutter und ihren Begleiter, der die Lehrerin zusätzlich ohrfeigte, ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Ein sogenannter Schulkontaktbeamter der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Dieser werde dann auch Schüler als Zeugen vernehmen, die den Vorfall beobachtet haben sollen, so der Sprecher. Die Schulleitung sei über den Vorfall in der Schule informiert worden.

Gewalt gegen Lehrer nimmt zu

Laut dem Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) nimmt Gewalt gegen Lehrkräfte in erschreckender Weise zu. Bei der Landesdelegiertenversammlung des BLLV, die am Donnerstag in Würzburg begann und bis Samstag dauert, soll deshalb eine Resolution "Gewalt gegen Lehrkräfte" verabschiedet werden.

"Ein Viertel aller Lehrkräfte hat schon einmal eine Form von Gewalt erlebt." BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann

Der BLLV bezog sich auch auf den Vorfall in Weiden. Neben dieser körperlichen Form von Gewalt machen Cyber-Attacken dem BLLV laut Fleischmann "große Sorgen". Immer mehr Lehrer würden im Netz anonym angegriffen. Das Thema "Gewalt gegen Lehrer" muss laut BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann aus der Tabuzone geholt werden. Zu oft sei es in der Vergangenheit verheimlicht worden, wenn Lehrer von Eltern beleidigt oder von Kindern attackiert wurden. Dies hänge mit dem Selbstbild von Lehrkräften zusammen.

"Verrohung des gesellschaftlichen Klimas"

Nur schwache Lehrer, so ein verbreitetes Vorurteil, würden angegriffen. Der BLLV hingegen macht eine "Verrohung des gesellschaftlichen Klimas" als Grund für die ansteigende Tendenz zur Gewalt im Klassenzimmer aus. In der Resolution wird eine Dokumentation sämtlicher Vorkommnisse verlangt.

"Fasst ein Vater eine Lehrerin an, muss das zur Anzeige kommen." BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann

Toleranz dürfe es beim Thema "Gewalt gegen Lehrer" nicht geben. Es dürfe vor allem nicht sein, dass das Anzeigenverhalten von der Schulleitung abhängt. Nicht selten würden Fälle von Gewalt aus Angst vor einer negativen Außenwirkung nicht öffentlich gemacht. Weiter wird in der Resolution gefordert, das Strafgesetzbuch in Bezug auf Übergriffe gegen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes zu verschärfen.