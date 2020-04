Mutter aus Mömbris sucht Stammzellenspender

Wer Kathrin helfen und sich für die Deutsche Knochenmarksspenderdatei (DKMS) registrieren will, kann dies aufgrund der Corona-Pandemie nun online machen. Potentielle Spender können sich auf der Internetseite der DKMS ein Registrierungsset nach Hause bestellen. "Auf diese Weise können dringend benötigte Spender ganz ohne persönlichen Kontakt aufgenommen werden. Denn Blutkrebspatienten wie Kathrin können nicht warten", heißt es von der DKMS. In dem Set sind drei medizinische Wattestäbchen, eine genaue Anleitung und eine Einverständniserklärung. Jeder kann damit selbst einen Wangenschleimhautabstrich machen und dann per Post zurückschicken. Im Labor werden dann die Werte bestimmt. Testen lassen kann sich jeder, der zwischen 17 und 55 Jahren alt und gesund ist.

Mehrere Familienmitglieder ebenfalls krank

Die Familie von Kathrin musste bereits mehrere Schicksalsschläge hinnehmen. Eine der beiden Zwillingstöchter hatte bei der Geburt einen offenen Rücken und ist querschnittsgelähmt. Kathrins Mann leidet an einer Autoimmunerkrankung und seine Muskeln bauen sich immer weiter ab. Inzwischen kann er nicht mehr selbstständig laufen. Anfang April hat Kathrin erfahren, dass sie Leukämie hat. "Sie kann nur überleben, wenn es – irgendwo auf der Welt – einen Menschen mit nahezu gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist", so die DKMS.

Freunde der jungen Familie haben nun die Aktion "Ich, du, wir für Kathrin! Der Spessart und die Welt gegen Blutkrebs" ins Leben gerufen und suchen einen Spender.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!