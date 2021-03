Mutter auf Plattlinger Parkplatz erstochen: Plädoyers erwartet

Am Deggendorfer Landgericht werden die Plädoyers im Fall einer erstochenen jungen Mutter erwartet. Der Tatvorwurf gegen deren Lebensgefährten lautet Mord. Zum Prozessauftakt hatte der 28-Jährige ein Geständnis abgelegt und um eine gerechte Strafe gebeten.

Anklage: Opfer wollte sich trennen

Vor sieben Monaten soll der Mann die Mutter seiner damals acht Monate alten Tochter auf einem Parkplatz in Plattling im Kreis Deggendorf niedergestochen haben. Die 20-Jährige hatte sich von ihm trennen wollen, so die Staatsanwaltschaft.

Angeklagter soll alkoholisiert gewesen sein

Der Angeklagte hatte sich zum Prozessauftakt reuig gezeigt. Er erklärte in der mehrstündigen Verhandlung unter Tränen, er schäme sich "unendlich". Außerdem versuchte er, die Hintergründe der Tat zu erklären. Dabei ging er auch auf seine persönliche Lebensgeschichte ein: Er sei von Afghanistan nach Deutschland gekommen, fühle sich seitdem alleine und leide unter Depressionen. Zur Tatzeit im August 2020 sei er alkoholisiert gewesen. "Das Gericht soll mir eine Strafe geben, die ich verdient habe. Ich habe aber einen Wunsch: Dass Sie mir eine Chance geben", so der Angeklagte Anfang Februar.

Attackierte starb am Tatort

Bei einem Treffen mit seiner Lebensgefährtin in einer Imbissbude auf einem Plattlinger Supermarkt-Parkplatz soll der Afghane zugestochen haben. Die Frau schaffte es noch, sich in ihr Auto zu flüchten, wo der Mann sie jedoch weiter attackiert haben soll. Sie starb am Tatort. Das Kind befand sich derweil im Wagen. Es kam in Obhut des Jugendamtes. Das Urteil gegen den Mann wird einem Gerichtssprecher zufolge am kommenden Dienstag erwartet.