Mutmaßliches Buskartell: Angeklagte weisen Vorwürfe zurück

Schwäbische Busunternehmen sollen sich abgesprochen und Kommunen so ihre Bedingungen diktiert haben. Leidtragende könnten am Ende Kunden und Steuerzahler sein. Nun hat am Augsburger Landgericht ein sogenannter Kartell-Prozess begonnen.