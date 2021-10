Mutmaßlicher Vergewaltiger von Schrobenhausen in U-Haft

Die Kriminalpolizei Ingolstadt meldet einen Fahndungserfolg: Im Fall der Vergewaltigung einer 29-Jährigen in der Innenstadt von Schrobenhausen in der Nacht auf den 19. September hat sich ein dringend Tatverdächtiger gestellt. Der 27-jährige Schrobenhausener ist dem Haftrichter vorgeführt worden und sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Freiwillige Speichelprobe von neun Männern

Die Ermittler hatten umfangreiche, gesicherte Spuren, Hinweise und Zeugenaussagen ausgewertet. Aufgrund der daraus gewonnenen Erkenntnisse und der vorliegenden Täterbeschreibung erfolgte in der vergangenen Woche bei neun Personen die Abnahme einer freiwilligen Speichelprobe. Der Abgleich dieser Speichelproben mit einer gesicherten DNA-Spur vom Tatort erbrachte eine Übereinstimmung mit der DNA des 27-Jährigen.

Suche nach Begleiter geht weiter

Der Mann war bei einer Wohnungsdurchsuchung nicht zu Hause, stellte sich aber am Samstag im Beisein eines Anwalts bei der Polizei in Ingolstadt. Zum Tatvorwurf macht der 27-Jährige bislang keine Angaben. Er soll bei der Vergewaltigung in Begleitung eines weiteren Mannes gewesen sein. Die Ermittlungen zu diesem Begleiter dauern laut Polizei noch an.

Die Kripo hatte Anfang Oktober den Fahndungsdruck erhöht und eine Belohnung von 3.000 Euro für Hinweise ausgesetzt. Außerdem wurden Plakate in deutscher und englischer Sprache in Schrobenhausen und den umliegenden Gemeinden aufgehängt.