Mutmaßlicher Vergewaltiger in Regensburg vor Gericht

Ein 45-jähriger Mann muss sich ab Freitag vor dem Landgericht Regensburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 45-Jährigen vor, im Raum Regensburg zwei Frauen vergewaltigt zu haben.

Er soll laut Anklage im April 2021 eine damals 21-Jährige mit einem Messer auf einem Feldweg bei Lappersdorf im Landkreis Regensburg bedroht und sie anschließend in einer angrenzenden Wiese sexuell missbraucht haben. Trotz einer gefundenen DNA-Spur am Opfer konnte ein Täter damals zunächst nicht ausgemacht werden.

Weiterer Tatort: Donauufer

Außerdem wir dem Mann zur Last gelegt, im Juli 2022 eine damals 30-jährige Frau am Donauufer in Regensburg angegriffen und vergewaltigt zu haben. Der 45-Jährige forderte die Frau der Anklage zufolge nach der Tat auf, sich mit Wasser zu reinigen, um mögliche Spuren zu beseitigen. Dennoch brachte diesmal eine gefundene DNA-Spur einen Treffer in der DNA-Datenbank, sodass der 45-jährige Tatverdächtige zwei Tage später festgenommen werden konnte.

Mehrere Prozesstage geplant

Beide Fälle hatten über Regensburg hinaus für Aufsehen gesorgt. Der Mann, der nun vor Gericht steht, ist bereits wegen anderer Vergehen vorbestraft. Für den Prozess sind acht Verhandlungstage angesetzt.