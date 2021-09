Mutmaßlicher Uhrenräuber nach fast 15 Jahren gefasst

Ein heute 41 Jahre alter Tatverdächtiger sitze inzwischen in Untersuchungshaft, teilten die Ermittler am Dienstag mit. Er soll im Oktober 2006 gemeinsam mit einem Mittäter ein Juweliergeschäft in Kempten überfallen und dabei die Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht haben. Die beiden vermummten Räuber seien sehr rabiat vorgegangen, sie hätten Vitrinen mit einem Hammer zertrümmert und dann teure Uhren geraubt. Der Überfall habe kaum länger als eine Minute gedauert, so die Polizei.

Nach Mittäter wird weiterhin gesucht

Durch die umfangreiche Spurensicherung und akribische Ermittlungen der Kripo gelang es zehn Jahre später, einen ersten Tatverdächtigen zu identifizieren. Gegen den Mann aus Serbien wurde noch 2016 ein Haftbefehl erlassen. Der Mann sei zur internationalen Fahndung ausgeschrieben worden. Vor einigen Wochen wurde der 41-Jährige dann in Kroatien gesehen und von der dortigen Polizei festgenommen. Inzwischen ist er den Angaben zufolge nach Deutschland überstellt worden.

Der Mann bestreite die Tat, hieß es. Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kripo gehen davon aus, dass auf das Konto des Mannes noch weitere bewaffnete Überfälle im Bundesgebiet gehen könnten. Die Ermittlungen in diese Richtung dauern an, ebenso wie die Suche nach dem noch unbekannten Mittäter. Auch von der Beute fehlt bislang jede Spur.

Material von dpa