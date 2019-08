Mutmaßlicher Tankstellenräuber von Neunburg ist festgenommen

Nur wenige Stunde nach dem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Neunburg vorm Wald (Lkr. Schwandorf) hat die Polizei den mutmaßlichen Täter festgenommen. Die Beamten trafen den 20-Jährigen aus Neunburg in seiner Wohnung an, wie die Polizei mitteilt. Die weiteren Ermittlungen hat die Kripo Amberg übernommen. Dort wurde der Tatverdächtige am Nachmittag vernommen.

Zu Fuß auf der Flucht

Der Mann war am Vormittag maskiert und bewaffnet in die Tankstelle gekommen. Er hatte dem Personal eine Pistole vorgehalten und mehrere Hundert Euro erbeutet. Anschließend war er zu Fuß geflüchtet.