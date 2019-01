Mutmaßlicher Täter nach tödlichem Unfall festgenommen

Zuerst fuhr er einen 65-Jährigen an, dann ließ er ihn im Straßengraben liegen: Ein 32-jähriger Paketbote soll für diesen Unfall im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen verantwortlich sein, der für das 65-jährige Opfer tödlich endete. Der 32-jährige Paketbote sitzt nach Polizeiangaben seit Samstag in Untersuchungshaft.

Unfallopfer am Straßenrand liegen gelassen

Er ließ, so der Vorwurf, den 65-Jährigen schwerverletzt am Straßenrand der Bundesstraße 300 bei Gachenbach (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) liegen. Der Mann wurde am Freitagmorgen von einer Autofahrerin gefunden. Rettungssanitäter brachten den 65-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er seinen Verletzungen erlag.

Spuren am Lieferfahrzeug brachten die Beamten auf die Spur

Am Tatort fand die Polizei Fahrzeugteile, die auf einen weißen Kastenwagen hindeuteten. Die Beamten konnten noch am Freitagabend den mutmaßlichen Unfallfahrer in Augsburg festnehmen.