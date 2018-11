Mutmaßlicher Seriendieb und Banden-Anführer vor Gericht

In Südbayern soll ein 27-Jähriger zusammen mit seinen Kumpanen in gut 20 Häuser eingebrochen haben. Der Maurer muss sich dafür ab Montag vor Gericht verantworten.

Flüssigkeiten sollten Spuren verwischen

Laut Staatsanwaltschaft ging die Bande gut zwei Monate lang nach derselben Methode vor: Demnach hebelte sie Fenster oder Türen auf, durchsuchte die Häuser und verwischte oft ihre Spuren, indem sie Getränke oder Putzmittel auf den Boden schüttete.

Beute: Geld, Schmuck, Werkzeug, Champagner und Parfums

In München, Brannenburg, Traunstein, Ebersberg und Allershausen sollen die Einbrecher ebenso zugeschlagen haben wie zum Beispiel in Landshut, Augsburg und Bad Wörishofen. Die Beute: unter anderem Geld, Schmuck, Werkzeug, Champagner und Parfums. Der Angeklagte, der aus dem Kosovo stammt und in der Bande eine Führungsrolle gehabt haben soll, machte laut Anklage Beute im Wert von 110.000 Euro. Der Sachschaden wird auf fast 50.000 Euro beziffert. Das Urteil soll erst im Januar fallen.