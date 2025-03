Schüsse bei Hochzeit: Mutmaßlicher Täter von Fürth stellt sich

Nachdem bei einer Hochzeitsfeier in der mittelfränkischen Stadt Fürth ein 47-Jähriger durch Schüsse tödlich verletzt wurde, hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Er habe sich in Frankreich gestellt und befinde sich nun in Polizeigewahrsam, bestätigte ein Polizeisprecher dem BR. Es werde überprüft, ob der Mann tatsächlich der Täter sei. Die Ermittler in Frankreich prüften seine Identität. Wie lange das dauert, konnte der Sprecher nicht sagen.

Polizei vermutet persönlichen Hintergrund für die Tat

Das Opfer war kurz nach den Schüssen in einem Krankenhaus gestorben. Die Ermittler gehen nach derzeitigem Stand davon aus, dass die Tat einen persönlichen Hintergrund hatte und kein Zufall war. Das Motiv ist laut Polizei aber noch unklar.

Bei der Feier in einer Eventlocation in einem abgelegenen Industriegebiet waren mehrere hundert Gäste, unter anderem aus dem rumänischen Kulturkreis. Welche Verbindung das Opfer zum Brautpaar hatte, sei noch ungeklärt.

Die Ermittlungen stünden noch ganz am Anfang, so die Polizei. Das zunächst abgesperrte Areal sei mittlerweile wieder frei. Die Mordkommission ermittele, es müsse eine Vielzahl an Zeugen vernommen werden.

Fahndung nach Autos mit französischen Kennzeichen

Nach der Tat war der Täter zunächst geflüchtet. Die Polizei sprach von zwei Fahrzeugen, die den Tatort fluchtartig verlassen hätten - beide mit französischen Kennzeichen. Inwieweit weitere Menschen an der Tat beteiligt waren, müsse noch ermittelt werden.

Auch auf einer weiteren Feier mit mehreren Hundert Gästen war in Bayern am Sonntag ein Mensch getötet worden: In Parsberg im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz kam es zu einem Messerangriff. Dabei starb ein 39 Jahre alter Mann. Die beiden Fällen stehen aber in keinem Zusammenhang.

Mit Informationen von dpa