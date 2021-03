Mutmaßlicher Schleuser-Organisator in Würzburg festgenommen

Die Bundespolizei Passau hat einen mutmaßlichen Schleuser-Organisator in Würzburg festgenommen. Ausschlaggebend für die Ermittlungen gegen den 27 Jahre alten Syrer waren zwei Aufgriffe von Fahrzeugschleusern in Niederbayern. Diese versuchten im Herbst vergangenen Jahres neun syrische Staatsangehörige im niederbayerischen Simbach am Inn (Lkr. Landkreis Rottal-Inn) über die deutsch-österreichische Grenze nach Deutschland zu schleusen.

Mutmaßlich Schleuser beauftragt

Die Bundespolizei konnte diese Schleusungen verhindern und erhielt Hinweise auf den Tatverdächtigen, so ein Sprecher der Polizei. Der 27-Jährige soll die Schleusungen von Österreich aus nach Bayern organisiert haben. Die Polizei verdächtigt ihn, die festgenommenen Fahrzeugschleuser mit der Abholung der Flüchtlinge beauftragt und ihnen Geld für die Fahrten versprochen zu haben.

In einer Wohnung weitere Beweise sichergestellt

Zeitgleich zur Festnahme des 27-Jährigen wurde in Giebelstadt im Landkreis Würzburg eine Wohnung durchsucht. Hier fanden die Ermittler weiteres Beweismaterial, so die Polizei. Aufgrund der Ermittlungsergebnisse erwirkte die Staatsanwaltschaft Landshut einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 27-Jährigen – wegen des Verdachts der Beteiligung an der gewerbsmäßigen Einschleusung von Ausländern. Der 27-Jährige sitzt mittlerweile in Landshut in Untersuchungshaft.