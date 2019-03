Mutmaßlicher Rohrbombenbauer auf Mallorca festgenommen

Die spanische Polizei hat den mutmaßlichen Bombenbauer aus Burglengenfeld im Landkreis Schwandorf auf Mallorca festgenommen. Das hat ein Sprecher vom Polizeipräsidium Oberpfalz dem BR bestätigt. Demnach führte eine Spur die Ermittler nach Spanien.

Auslieferung wird organisiert

Der 28-jährige Tatverdächtige wurde mit einem europäischen Haftbefehl gesucht und konnte auf Mallorca festgenommen werden. Der Mann wurde zwischenzeitlich von einem spanischen Ermittlungsrichter vernommen. Derzeit ist die Justiz damit beschäftigt, die Rückführung des 28 Jahre alten Tatverdächtigen zu organisieren, so der Sprecher. Wie lange die Auslieferung nach Deutschland dauert, ist derzeit noch offen.

Rohrbombe lag auf einer Baustelle

Der Tatverdächtige löste offenbar Mitte Februar einen größeren Polizeieinsatz aus. Neben einer Baustelle wurde eine Rohrbombe gefunden, die möglicherweise explodiert wäre, so die Polizei. Die Bombe wäre laut Polizei geeignet gewesen, zumindest einen Sachschaden anzurichten. Im März kam es deswegen in Burglengenfeld zu einer Hausdurchsuchung. Der Tatverdächtige konnte jedoch zuhause nicht mehr angetroffen werden. Er habe sich wohl schon mehrere Wochen auf Mallorca aufgehalten, so der Polizeisprecher. Das Motiv für den Bau der Rohrbombe ist noch völlig unklar.