Mutmaßlicher Raubmord in Meiling: "Froschbande" vor Gericht

In Meiling sollen die Angeklagten aus Rumänien besonders brutal vorgegangen sein. Laut Staatsanwaltschaft haben sie einen 72-jährigen Mesner auf der Terrasse seines Hauses mit Holzlatten, einem Schaufelstiel und einer Eisenstange zusammengeschlagen. Seine Frau sollen sie mit Faustschlägen aus dem Schlaf gerissen und mit Fußtritten gegen den ganzen Körper gequält haben.

Schwer verletztes Opfer stirbt in Abstellkammer

Das schwer verletzte Ehepaar wurde nach dem Überfall in eine winzige Abstellkammer gesperrt, während die Einbrecher das Haus nach Geld und Wertsachen durchsuchten. Die Beute: 350 Euro und eine teure Armbanduhr. Am nächsten Tag fiel der Hausbesitzer ins Koma und starb in der Abstellkammer. Seine Frau lag zwei weitere Tage neben der Leiche, bevor ein Zeitungsbote ihr Wimmern hörte.

Mutmaßliche Täter werden in Österreich festgenommen

Die mutmaßlichen Täter wurden wenig später in Wien gefasst. Auch in Österreich und in der Schweiz sollen die Männer bevorzugt alte und kranke Menschen überfallen und misshandelt haben – immer nach Einbruch der Dunkelheit. Deshalb und wegen ihrer gedrungenen Körperstaturen, wurden sie als "Froschbande" bezeichnet. Das Urteil im Fall Meiling soll es im Dezember geben.