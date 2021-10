vor 40 Minuten

Mutmaßlicher Mörder sitzt in Regensburg in U-Haft

Ein 32-Jähriger soll in Berlin einen Kontrahenten erschossen haben. Nach seiner Festnahme in Regensburg sitzt er mutmaßliche Mörder jetzt hier in U-Haft. Nach Berlin wollen ihn die Justizbehörden frühestens in zwei Wochen überstellen.