Mutmaßlicher Mörder nach Aschaffenburg ausgeliefert

Am Freitag wurde der 45-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Aschaffenburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Im Mai 2017 soll der Syrer seine 16-Jährige Tochter aus niedrigen Beweggründen getötet haben. Die Tote wurde erst im Dezember 2018 von einem Spaziergänger entdeckt. Neben diesem Mord soll er auch versucht haben, im Juni 2017 den Freund seiner Tochter in Aschaffenburg mit einem Messerstich in den Hals zu töten.

Neunmonatige Gefängnisstrafe nie angetreten

Rechtskräftig verurteilt worden war Hashem N. vom Amtsgericht Aschaffenburg bereits im Mai 2017 wegen gefährlicher Körperverletzung, Misshandlung von Schutzbefohlenen, vorsätzlicher Körperverletzung und Bedrohung. Die Gesamtfreiheitsstrafe von neun Monaten konnte aber bislang nicht vollstreckt werden. Seit seiner Flucht ermittelte die Kripo Aschaffenburg zusammen mit der Staatsanwaltschaft in einer eigens eingesetzten Ermittlungskommission "Rucksack". Für Hinweise, wo sich der Syrer aufhalten könnte, hatte das Landeskriminalamt zwischenzeitlich sogar eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt.