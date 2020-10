Mutmaßlicher Messerstecher von Neutraubling stellt sich

Nach dem blutigen Messerangriff auf einen 18-Jährigen in Neutraubling im Landkreis Regensburg am Mittwochabend hat sich inzwischen ein Mann der Polizei gestellt. Der ebenfalls 18-Jährige ist dringend tatverdächtig das Opfer in der Nähe des Rathauses niedergestochen zu haben.

Mit Anwalt zur Polizei

Laut Polizei war er einen Tag nach der Tat bei der Kriminalpolizei in Regensburg erschienen und hatte einen Rechtsbeistand dabei. Ein Ermittlungsrichter hat inzwischen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gegen den Mann erlassen.

Opfer außer Lebensgefahr

Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Das 18-jährige Opfer hatte eine gefährliche Stichverletzung am Oberkörper erlitten. Er musste laut Polizei im Krankenhaus operiert werden, und ist außer Lebensgefahr. Über die Hintergründe der Tat ist noch nichts bekannt.