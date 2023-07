Mutmaßlicher IS-Kämpfer in Oberfranken festgenommen

In Zusammenarbeit mit der Polizei Ludwigsstadt im Landkreis Kronach und der Kriminalpolizei Oberfranken ist ein mutmaßliches Mitglied der Terror-Vereinigung "Islamischer Staat" (IS) festgenommen worden. Wie die Generalstaatsanwaltschaft München mitteilte, wurde der Mann aus Tadschikistan bereits am Mittwoch im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung in Oberfranken verhaftet. Er soll im Landkreis Kronach wohnhaft gewesen sein. Nähere Angaben wollte die Generalstaatsanwaltschaft auf Nachfrage von BR24 nicht machen - zum Schutz des Beschuldigten, wie es heißt.

In Aleppo auf Seiten des Islamischen Staats gekämpft

Der Mann soll Anfang 2015 bei einem Aufenthalt in Moskau vom IS angeworben worden sein. Daraufhin soll er im April 2015 über die Türkei nach Syrien gereist sein und sich dort auf einer Militärbasis in Tabqa in der Provinz Raqqa dem IS angeschlossen haben. In der terroristischen Vereinigung habe er sich bis zu seiner Ausreise im August 2015 als Mitglied betätigt.

Zunächst habe der Beschuldigte dort etwa einen Monat lang den Koran studiert und dann für etwa einen weiteren Monat eine militärische Ausbildung beim IS begonnen. Danach sei er weiter nach Palmyra gebracht worden und habe dort nochmals zwei Wochen lang eine militärische Ausbildung absolviert.

Mit Kalaschnikow syrische Militärbasis gestürmt

Anschließend habe der Mann in Aleppo 22 Tage lang auf Seiten des IS gekämpft. Dabei habe er an vorderster Front an dem Sturm auf eine große Militärbasis der syrischen Streitkräfte teilgenommen. Auf der Seite des IS seien etwa 150 Personen und auf der Gegenseite etwa 2.000 Personen beteiligt gewesen. Der Beschuldigte selbst soll mit einem Sturmgewehr AK47 Kalaschnikow an den Kämpfen teilgenommen haben. Nach viermonatiger Mitgliedschaft beim IS sei er im August 2015 wieder aus Syrien ausgereist.