Mutmaßlicher Hochstapler vor Gericht

Der mutmaßliche Hochstapler ist mit der Masche laut Anklage an Mietverträge, teure Büros, Wohnungen und Häuser gekommen, etwa in München. Derzeit ausgeübter Beruf: "Privatier", schrieb er in der Selbstauskunft. Sein aktuelles monatliches Gesamteinkommen belaufe sich auf rund 31.000 Euro.

Mit Luxuslimousine samt Chauffeur vorgefahren

In Starnberg soll er zu einer Hausbesichtigung mit einer Luxuslimousine samt Chauffeur vorgefahren sein, um seine Zahlungsfähigkeit zu demonstrieren. Die 9.500 Euro Kaltmiete für das Drei-Etagen-Haus hat er laut Staatsanwaltschaft er aber nie bezahlt. Insgesamt sei er für verschiedene Immobilien 120.000 Euro schuldig geblieben.

Wegen weiterer Betrugsfälle bereits verurteilt

Der Angeklagte habe jedoch selbst Geld von Untermietern kassiert, die er über eine Internetplattform angeworben habe. Wegen weiterer Betrugsfälle wurde der Mann bereits verurteilt. Er wird deshalb aus der JVA Bernau ins Landgericht München gebracht.

Das Urteil soll nächsten Freitag fallen.