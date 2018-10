Mutmaßlicher Geldautomatensprenger in Würzburg verhaftet

Der Verdächtige war von der Polizei an seinem Münchner Wohnort nicht mehr angetroffen worden und hatte wohl gehofft, bei einem Bekannten in Unterfranken untertauchen zu können. Auslöser der Aktion waren zwei versuchte Geldautomatensprengungen Mitte September in den Landkreisen Freising und Neuburg-Schrobenhausen. Die Täter mussten allerdings jeweils ohne Beute abziehen.

Zwei weitere Tatverdächtige

Die Münchner Polizei konnte bereits am 18. September zwei dringend Tatverdächtige festnehmen. Zudem sollen die 23 und 26 Jahre alten Männer aus Haar und München bereits im Juli am Münchner Flughafen einen BWM M6 im Wert von 120.000 Euro gestohlen und nach Serbien verkauft haben. In diesem Zusammenhang geriet nun auch der in Würzburg verhaftete Mann in den Fokus der Ermittler. Er soll noch am Wochenende dem Haftrichter vorgeführt werden.