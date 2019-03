Mutmaßlicher Gefährder in Vilsbiburg festgenommen

Die Polizei hat am vergangenen Mittwoch in Vilsbiburg im Landkreis Landshut einen mutmaßlichen islamistischen Gefährder festgenommen. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei in Vilsbiburg am Samstag dem BR. Zuerst hatte die "Passauer Neue Presse" über den Vorfall berichtet.

Keine weiteren Einzelheiten bekannt

Die Generalstaatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt in München seien federführend bei diesem Einsatz gewesen, wie es heißt. Weitere Einzelheiten nannte der Polizeisprecher nicht.

Die Generalstaatsanwaltschaft in München war am Samstag nicht für ein Statement zu erreichen.