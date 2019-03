Mutmaßlicher Gefährder festgenommen: Hinweis kam vom BAMF

Durch einen Hinweis des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge sind die Behörden auf den mutmaßlichen Gefährder in Vilsbiburg aufmerksam geworden, erklärt ein Sprecher auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Seit der Beurteilung durch den Ermittlungsrichter befindet sich der Mann in Untersuchungshaft. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft ihm die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor.

Auswertung der Beweise dauert an

Bei der Festnahme wurden mehrere Mobiltelefone sichergestellt, die jetzt ausgewertet werden. Der Afghane lebt seit 2013 in Deutschland, er war durch eine Schleusung über die Grenze gekommen.