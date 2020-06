Mutmaßlicher Doppelmörder von Schwandorf im Kreis Cham gefilmt

Nach der Bluttat in Schwandorf mit zwei Toten hat die Polizei jetzt das Obduktionsergebnis bekanntgegeben. Demnach starben die 57-jährige Frau und ihr 69-jähriger Freund jeweils durch mehrere Stichverletzungen.

Polizei fahndet weiter mit starken Kräften

Nach dem dringend tatverdächtigen Ex-Freund der Frau, Karlheinz Rappl, wird weiter gefahndet. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Amberg gehen davon aus, dass Karlheinz Rappl das Paar am vergangenen Samstag in den frühen Abendstunden im Haus der Frau getötet hat. Die Polizei fahndet weiterhin mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei, Diensthunden und einem Polizeihubschrauber nach dem Mann.

Zwischenzeitlich sind laut Polizei mehrere Dutzend Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Im Landkreis Schwandorf habe es mehrere Hausdurchsuchungen gegeben. Gegen Rappl wurde zudem ein internationaler Haftbefehl beantragt.

Überwachungskamera filmt Verdächtigen in Altenkreith

Zuletzt wurde der Gesuchte am Sonntagvormittag in einer Tankstelle in Altenkreith, einem Ortsteil von Roding im Landkreis Cham, gesehen und auch von einer Überwachungskamera gefilmt. Er wird daher im Bereich Cham oder Roding vermutet. Auch rund um Furth im Wald und Bad Kötzting wird nach dem 57-Jährigen gesucht.

Karheinz Rappel ist 57 Jahre alt, etwa 1,76 Meter groß und hat eine kräftige Statur und kurze graue Haare. Zudem hat er ein Tattoo am rechten Oberarm und eine sichtbare Verletzung am Kopf, so die Polizei. Zuletzt war er mit einem dunklen T-Shirt und einer dunklen Bermuda-Hose bekleidet. Der Gesuchte hat möglicherweise ein Fahrrad dabei, laut Polizei ein silbernes Damenrad älterer Bauart, das eine schwarze Tasche am Sattelrohr hat sowie eine geflochtene Schutzvorrichtung am Hinterrad.

Wie die Staatsanwaltschaft Amberg heute bestätigt hat, saß der dringend Tatverdächtige bis Mai in Haft und hat mehrere Vorstrafen, unter anderem wegen eines Gewaltdelikts und Trunkenheit im Verkehr. Zudem soll er ein Alkoholproblem haben.