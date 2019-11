Mutmaßlicher Autodieb in Nürnberg vor Gericht

Den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth zufolge, drang der mutmaßliche Autodieb gemeinsam mit einem Komplizen zum einen in ein Haus in Deggendorf ein. Dort nahmen sie den Schlüssel für einen Daimler im Wert von über 100.000 Euro, 11.000 Euro Bargeld und weitere Wertgegenstände im Wert von 7.000 Euro mit. Anschließend sollen sie auch das vor dem Haus geparkte Auto gestohlen haben.

Mutmaßliche Autodiebe sollen 125.000-Euro-Auto gestohlen haben

In einem weiteren Fall in Altdorf im Nürnberger Land sollen sie nach der gleichen Methode vorgegangen sein: Demnach bohrten sie die Terrassentür des Hauses auf, nahmen den Schlüssel für einen Audi im Wert von 125.000 Euro und eine Geldbörse an sich und fuhren mit dem Wagen davon. Der Komplize des in diesem Verfahren Beschuldigten soll den Wagen anschließend nach Tschechien gebracht haben, um ihn zu verkaufen.

Gerichtsurteil im neuen Jahr erwartet

In einem zusätzlichen Fall in Altdorf soll es beim Versuch geblieben sein. Dort sei offenbar ein Mercedes im Wert von 95.000 Euro das Ziel gewesen, heißt es. Da die beiden Männer beim Versuch in das Haus einzudringen aber erheblichen Lärm verursachten, sollen sie geflüchtet sein. Für den Prozess sind sechs Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil wird am 10. Januar erwartet.